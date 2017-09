Les sorties albums de ce 22 septembre

Voici nos albums coups de coeur à découvrir dès aujourd’hui :

MACKLEMORE – Gemini

Macklemore revient avec un nouvel album ‘Gemini’. Porté par le single ‘Glorious’, Gemini marque le retour de Macklemore (cette fois sans Ryan Lewis) suite à son passage par Bercy l’an dernier et les hits ‘Thrift Shop’, ‘Can’t Hold Us’ et ‘Downtown’. ‘Glorious’ fait déjà partie des titres les plus streamés sur les plateformes. Sur l’album sont notamment invités Skylar Grey, Kesha, Lil Yachty…



NISKA – Commando

Après le succès de son 1er album Zifukoro certifié Disque d’or avec plus de 85k ventes, Niska ne s’est pas reposé sur ses lauriers et a enchainé avec des singles pour occuper le terrain et élargir sa base fan. Début 2017 il sort son Street Club anthem «Commando» certifié Single d’or pour ensuite sortir début printemps 2017 son tube «B.O.C» certifié single d’or aussi et pour boucler la boucle «Chasse à l’homme» un gros son calibré pour sa fan base qui accumule à ce jour plus de 20M de vues sur Youtube. Début Juillet 2017, Niska dévoile le 1er single officiel de son prochain album «Réseaux», le titre cumule plus de 4M de streams par semaine depuis sa sortie, bougeant le tube planétaire «Despacito» de sa 1ère place au top single pour s’y placer, plus de 30M de vues en 3 semaines sur Youtube. Son nouvel album sera un concentré de tout ce que Niska a pu offrir cette année et qui l’a hissé au rang de rappeur confirmé !

LEFA – Visionnaire

Lefa présente son 2ème album solo intitulé «Visionnaire». Après un 1er album certifié disque d’or, le kickeur de la Sexion d’Assaut prend cette fois une direction artistique beaucoup plus «street». Avec des productions signées Danny Synthé (Maître Gims, MHD, Booba), Double X (Kaaris, SCH), Joa Touch ou encore Seysey, ce nouvel album de Lefa est capable de plaire aux puristes comme aux néophytes. Lefa est monté d’un cran sur ce nouvel opus et s’affirme comme l’une des pointures et signatures vocales du rap français.