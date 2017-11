Les sorties albums de ce 24 novembre

Voici nos albums coups de coeur à découvrir dès aujourd’hui :

SOPRANO – L’Everest Digipack Inclus DVD

Son album L’Everest vient d’être certifié disque de diamant avec plus de 500 000 albums vendus ! Découvrez une édition limitée CD/DVD de cet album incluant l’album studio 18 titres de L’Everest et en bonus un DVD du live de 2h30 de Soprano à L’Orange Vélodrome, agrémenté d’un making of de cet évènement exceptionnel.



JULIEN DORE – & – &dition limitée

Apres plus de 400 000 albums «&» vendus, Julien Doré revient avec une «& Edition limitée» exceptionnelle ! Avec 2 CD : > L’album «&» + un CD live 12 titres inédits issu de sa tournée 2017 triomphale + Le livret de 40 pages avec des photos inédites + Le carnet regroupant ses meilleurs tweets + Un lien vers le documentaire de 40min «Histoire d’&».



DADJU – Gentleman 2.0 Digisleeve Edition limitée

Dadju est LE phénomène de cette rentrée 2017. Il a su s’imposer sur le web, l’airplay radio et télé dès son 1er extrait devenu hymne pour toutes les jeunes filles et jeunes femmes intitulé «Reine». Petit frère de Maitre Gims, pas à pas, Dadju se fraie un chemin semblable. Hitmaker bien entouré, il sait proposer des balades saisissantes de réalisme et des titres plus «entertainment» comme son featuring Niska, ou le feat avec Alonzo et Gims présents sur l’album.



IMAGINE DRAGONS – Evolve Night Visions Coffret Edition Collector limitée

Coffret de luxe de Noël, exclusif pour la France et limité. On y retrouve les deux albums phare du groupe, un poster, ainsi qu’un tote bag, le tout a prix spécial.