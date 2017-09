Les sorties albums de ce 29 septembre

Voici nos albums coups de coeur à découvrir dans le Haut-Rhin :

MICHAEL JACKSON – Scream

Michael Jackson a toujours adoré les ambiances gentiment effrayantes, les américains ont un mot pour ça, « spooky », que l’on peut traduire par « ce qui fait gentiment peur ». Son clip le plus célèbre « Thriller » en est l’illustration parfaite. A l’approche d’Halloween, ses plus grands tubes « spooky » sont rassemblés pour la première fois sur un album exceptionnel. Pour l’occasion, un inédit vient compléter un tracklist anthologique avec un tout nouveau mash-up du duo de DJ internationalement reconnus The White Panda, basé sur les titres « Blood on the Dancefloor », « Dangerous » et « Leave Me Alone ». Une tuerie de plus pour les radios qui donnera lieu à un nouveau clip très attendu. Signalons également la présence pour la première fois sur un disque de Michael Jackson du tube « Somebody’s Watching Me » de Rockwell, avec son refrain chanté par Michael. Les artworks des deux formats – CD et double vinyle couleur – comprendront un accès à la première expérience de réalité augmentée créée pour un projet Michael Jackson. Un énorme plan marketing multimédia et créatif est mis en place avec des événements inoubliables pour les fans qui seront annoncés prochainement ! Restez à l’écoute, la fusée « Scream » a encore des surprises qui auront une forte résonance médiatique.



DEMI LOVATO – Tell Me You Love Me

Demi Lovato est de retour ! A 25 ans, la jeune chanteuse nous livre un 6eme album studio avec ‘Tell Me You Love Me’ dans lequel elle se dévoile encore plus mature et épanouie ! On y retrouve son hit ‘Sorry Not Sorry’, l’hymne parfait qui nous a fait danser pendant l’été



MILEY CYRUS – Younger Now

Après une renaissance controversée mais très réussie en 2013 et 2015 avec ses albums «Bangerz» (#1 au Billboard) et «Miley Cyrus and the dead pets», la princesse de la pop revient désormais très apaisée et compte bien le prouver. Entre country, folk et pop, elle propose avec ce nouvel album des sons frais et aériens. Un come-back qui marque son retour aux sources.



CHRISTOPHE WILLEM – Rio

Christophe Willem signe “Rio”, un album en adéquation totale avec ce qu’il est, ce qui lui tient à cœur et surtout ce qu’il pense. Dès l’écoute de son premier single “Marlon Brando”, Christophe sait donner le ton avec un titre fédérateur, solaire, dansant et foncièrement humain. Il a décidé de mettre en avant avec cette humilité qui lui est propre, l’importance de se faire confiance et d’avancer ensemble, en mettant de côté certains préjugés voire en révisant quelques-unes de nos certitudes. Ce nouvel album présente donc un nouveau Christophe Willem. Le changement se ressent par son côté lumineux, frais et vivant. Christophe propose des titres optimistes, même s’il n’hésite pas à mettre le doigt sur des sujets sensibles. Son but, c’est avant tout de proposer, de partager et de nous offrir la possibilité de nous approprier certains regards, de nous pousser à réfléchir aussi. Pas de leçon de morale, bien au contraire. Christophe livre simplement des sujets et des thèmes qui le touchent. Pour la première fois, il a décidé de prendre la plume sur la quasi-totalité de cet album. Même si la majorité des titres sont co-signés par le chanteur Igit, (découvert dans l’émission “The Voice) Christophe souhaitait se mouiller, s’impliquer et donner le meilleur de lui-même. Le déclic s’est fait précédemment avec Fredrika Stahl sur l’album “Paraît-il”. Elle a su lui faire prendre conscience de l’importance d’être maître de ses propres compositions… Le chemin vers son écriture était inéluctable et obligatoire. Oui, Christophe a changé, il n’a pas vieilli mais il a grandi. Ses nouvelles chansons le prouvent. Christophe n’a pas hésité une seconde à y laisser une grosse partie de lui-même comme on le ressent à travers le texte “Madame”, un hommage à une femme, une mère, qui lutte contre la violence au quotidien et qui doit faire face à la disparition prématurée de l’un de ses enfants, emporté par un être habité d’une haine qu’elle a décidé de combattre avec tellement d’amour. Il chante aussi les mots de Zazie sur deux titres, dont “Nos balles perdues” qui aborde une tumultueuse vie de couple. L’amour avec un grand A, le vrai, le seul, l’unique, celui qui fait souffrir mais aussi celui qui fait vibrer on le retrouve dans “Rio”. C’est d’ailleurs le premier titre que Christophe a écrit pour débuter cet album, normal qu’il soit devenu le titre de l’album. Un point de départ dans une ville qui l’a accueilli pour chanter lors des JO de l’été dernier, une ville qui lui a permis aussi de se retrouver par le biais d’un anonymat salvateur. Pour ce 5ème album, Christophe a su aussi s’entourer de son comparse Aurélien Mazin, avec qui il a composé et créé chacune des 12 chansons. 12 histoires qui vont, soit vous toucher (“Rio”, “Seul avec toi”, “Pilote”, “Lou Ange”), soit vous bluffer (“Restart”), soit vous accompagner (“Madame”, “Nos balles perdues”), soit vous faire danser et onduler votre corps (“Copacabana”, “Marlon Brando”) soit vous faire aimer quelqu’un à commencer par vous-même (“Vivement qu’on vive”). Au final, vous avez 12 bonnes raisons de vous faire du bien et de vous détendre. 12 regards sur le monde qui nous entoure à la fois forts et bienveillants, le tout sans jamais perdre de son élégance. À vous de jouer, le “Double je” a laissé place à Christophe Willem, de tout son être et de toute son âme. Qu’on se le dise : Christophe Willem est papa d’un bébé appelé “Rio”. Il est pop, fun, soul avec une pointe de talent, de plaisir et de bonne humeur. Bref, laissez-vous porter et lâcher prise. “Rio” est sans conteste l’un des albums qui va marquer 2017 et 2018.