Les sorties albums de ce 3 novembre

Voici nos albums coups de coeur à découvrir aujourd’hui.

MC SOLAAR – Géopoétique

Vous ne l’avez pas entendu depuis longtemps : L’une de nos plus belles plumes, fait son retour pour réécrire son œuvre. MC Solaar l’a fait, «avec le feu et la forme» il nous délivre ici un album incroyablement riche. Porté par le 1er single «Sonotone», qui revisite le mythe de Faust, ce 8ème album est taillé pour transformer «un monde monotone et morne. Prêt à avaler le printemps et recracher l’automne, parce que rien ne se perd et que tout se transforme.» Inclus en exclusivité pour le vinyle le titre «Caroline» réenregistré



MAROON 5 – Red Pill Blues

Maroon 5, le groupe pop aux 3 Grammy Awards et aux 27 millions d’albums vendus dans le monde, est de retour cette année avec un nouvel opus. Il comprendra deux tubes ‘Don’t Wanna Know’, ‘Cold’ et leur nouveau single ‘What Lovers Do’. ‘Don’t Wanna Know’, douzième titre du groupe classé Top 10 du Hot 100 US s’est issé à la #1 des radios à fortes rotations aux US et #5 des fortes rotations en France. Le single est aujourd’hui certifié Or avec + de 1 milliard de streams monde. Cold, sorti en février dernier, est certifié Or avec + de 580 millions de streams monde. Leur nouveau single What Lovers Do, sorti mi-septembre est également un hit en puissance.



KEEN V – 7 Coffret Digipack

Nouvel album déjà Disque d’Or ! Réédition Deluxe inclus 7 titres inédits ! Avec + de 1 200 000 albums vendus en seulement 9 ans, Keen’V se classe parmi les artistes les plus populaires en France et sa base fan est impressionnante : 2 millions de fans sur Facebook, 1 000 000 followers sur Twitter, 600 000 abonnés à sa chaîne Youtube, et + 500 millions de vues sur Youtube. Son dernier album sorti fi n 2015 est certifié double disque de platine avec + de 200 000 exemplaires vendus et sa tournée «Là où le vent me mène tour» a affiché complet à Paris et en province avec + de 100 000 spectateurs !



ARCADIAN – Réedition

Ce repack comporte 4 inédits dont une version de ‘Ton Combat’ en acoustique. Arcadian c’est Jérôme, Florentin et Yoann : trois potes de galère devenus colocataires et membres d’un même groupe. Plein de charisme et de fraicheur, Arcadian est le groupe incontournable de la saison 5 de The Voice. Après un 1er single “Folie Arcadienne”, aux couleurs estivales, et festif, le groupe présente maintenant son tout premier album éponyme. Un album à leur image mêlant sonorités pop et urbaines, avec des titres comme “Entre elle et moi”, “Ton combat” et “Do You Feel The Love”, vrais hits en puissance représentatifs de leur génération. Entre originalité et personnalité, véritable groupe de scène aussi à l’aise en concert que sur un plateau télé, Arcadian a tout pour s’imposer dans le paysage musical français.