Les sorties albums de ce vendredi 10 novembre

LOUANE – Digipack Edition Collector limitée Inclus DVD et un livret de 32 pages

Après le succès de son 1er album «Chambre 12» écoulé à 1.5million d’exemplaires, Louane revient avec un 2ème album éponyme. 15 titres pop comme le 1er single «On était beau» – qui s’est hissé en haut des charts dès sa sortie- ou plus intimistes avec des balades qui touchent en plein cœur. Un album riche en collaborations aussi, avec des textes et mélodies signées par Julien Doré, Vianney, Benjamin Biolay, Dany Synthé ou encore Loic Nottet…



TAYLOR SWIFT – Réputation – Edition Deluxe Inclus CD Magazine 72 pages Volume 1

Ces deux dernières années, Taylor s’est concentrée à sa musique, son art, ses paroles et sa vie personnelle. Dans ces deux magazines uniques de 72 pages, vous trouverez une variété d’œuvres créées et rassemblées par Taylor elle-même incluant sa musique, ses peintures, ses paroles manuscrites et plus encore. Ça sera l’unique fenêtre sur la création autour de son sixième album studio, Reputation.Contenu : 14 Portraits Photos 20 Photos Personnelles 23 Photos de la création de son dernier clip vidéo 2 Peintures de Taylor 1 Poster Exclusif Poésie de Taylor 16 Pages de Paroles Manuscrites sur ses Aquarelles



M POKORA – My Way Tour Live Edition Collector 2 titres bonus inédits Inclus DVD bonus Les coulisses de la tournée

Après le succès de l’album de M.Pokora «My Way», certifié Disque de Diamant avec plus de 500 000 exemplaires vendus, découvrez le show exceptionnel de son «My Way Tour», capté à Strasbourg, sa ville natale ! Revivez le concert de la tournée phénoménale aux plus de 350 000 spectateurs, un show époustouflant pour un artiste hors-normes, avec une scénographie à couper le souffle et des jeux de lumières éblouissants… Entouré de ses 8 MPs et ses 10 musiciens, M.Pokora nous livre un show exceptionnel qui réunit toute la famille, de 7 à 77 ans ! Retrouvez les tubes «Cette année-là», «Alexandrie, Alexandra», «Belinda», mais aussi les plus grands succès de M.Pokora comme «On est là», «Voir la nuit s’emballer», «Le monde»… ainsi que 2 titres bonus inédits en versions acoustiques : «Le chanteur malheureux» et le «Mal aimé». Et en Bonus DVD, découvrez un docu sur «Les coulisses de la tournée». Et inclus dans cette édition Collector, la scène pop-up en 3D de la tournée My Way Tour, ainsi que 5 cartes postales et l’affiche officielle dédicacée. Contenu : 3 rondelles : 2 CD + 1 DVD durée du show environ 1h45 Bonus audio : 2 titres acoustiques Bonus vidéo : Un documentaire inédit La scène pop-up en 3D de la tournée My Way Tour 5 cartes postales L’affiche officielle dédicacée



PETIT BISCUIT – Presence

Le nouveau prodige de l’électro présente son tout premier album, disponible le jour de ses 18 ans! Petit Biscuit est l’artiste indépendant français qui s’exporte le plus depuis un an. Il a remixé des artistes reconnus dans le monde entier : Stay de Zedd featuring Alessia Cara, ou encore Just A Lover de Hayden James. Pour son premier album, il a notamment collaboré avec Møme en featuring avec Isaac Delusion pour le titre Gravitation. On pourra également y retrouver des invités internationaux de renom tels que Lido, Bipolar Sunshine ou encore Panama (Future Classic).