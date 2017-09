Les sorties albums de ce vendredi 15 septembre

LISANDRO CUXI – Ma Bonne Etoile

Lisandro Cuxi est le grand gagnant de l’édition 6 de The Voice ! Il a sorti le 17 juin dernier son premier single ‘Danser’ qui est déjà un succès. Né au Portugal le 17 juillet 1999 et originaire du Cap-Vert, il arrive en France à Cannes à l’âge de 9 ans et ne parle alors que très peu français. En 2015, il participe à la saison 2 de The Voice Kids où il finit 2ème, coaché par Jenifer. En 2017, il participe à la saison 6 de The Voice : il interprète «Can’t Stop The Feeling» lors des auditions à l’aveugle et se fait remarquer lors du 1er prime grâce à son interprétation de «24K Magic» en chantant et en dansant, ce qui est « une performance» d’après son coach M. Pokora.



MADONNA – Rebel Heart Tour

Le concert phénomène «Rebel Heart Tour» de Madonna sort enfin en DVD, Blu-ray, CD et Digital, avec 24 titres enregistrés live sur sa dixième tournée mondiale. Co-réalisé par Danny B. Tull et Nathan Rissman, ce show spectaculaire de 2 heures offre tout ce que l'on pouvait attendre de la Reine de la Pop, et même plus ! Le concert couvre toutes les décennies de l'icône, avec les singles de son dernier album «Rebel Heart» et tous les grands classiques vénérés par les fans. Pendant 7 mois, la tournée ''Rebel Heart'' a fait escale dans 55 villes sur 4 continents. Madonna donna ainsi 82 concerts, ainsi qu'un spectacle spécial intitulé "Tears Of A Clown" réservé son fan-club de Melbourne. Repoussant les limites, la mise en scène époustouflante a attiré plus d'un million de fans ! En bonus des versions vidéo, on trouve un extrait de 15 minutes du spectacle "Tears Of A Clown" et le titre "Like A Prayer".