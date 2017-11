Les sorties albums de ce vendredi 17 novembre

Voici nos albums coups de coeur à découvrir dans le Haut-Rhin !

SIA – Everyday Is Christmas

Sia revient avec 10 chansons originales et inédites pour accompagner la fin d’année ! Pour sa première collaboration avec Warner Music, elle revient avec un nouvel album studio composé de chansons originales et inédites pour les fêtes de fin d’année : des pop songs et ballades 100% Sia avec une touche rouge et verte, et saupoudrées de quelques flocons de neige !



CLAUDIO CAPÉO – coffret Digipack Edition Collector Inclus un livret de 12 pages

Claudio Capéo propose une version collector de son dernier album déjà écoulé à plus de 500 000 exemplaires. Découvrez en plus de la version standard la version live de ses titres dans ce double album collector !



BLACK M – Eternel Insatisfait

Cadeau de fin d’année, la réédition d’Eternel Insatisfait remplies de surprises.