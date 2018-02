Les sorties ciné de ce 14 février 2018

Voici nos films coups de coeur à découvrir dans les salles du Haut-Rhin :

BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE

Genres Famille, Aventure

Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs… Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.

Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits…



BLACK PANTHER

Genres Action, Aventure, Science fiction, Fantastique

Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier…