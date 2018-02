Les sorties ciné de ce 21 février 2018

Voici nos films coups de coeur à découvrir dans les salles du Haut-Rhin :

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO

Genres Comédie, Aventure

Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial que excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entraînés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac…et accessoirement le reste du monde.



CRIMINAL SQUAD

Genres Thriller, Policier

Avec Gerard Butler, Pablo Schreiber, Curtis ’50 Cent’ Jackson

Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont retirés de la circulation et détruits par la Réserve fédérale de Los Angeles. Un gang de braqueurs multirécidivistes va tenter l’audacieux tout de force de mettre la main dessus. Mais, ils vont se heurter à une unité d’élite de la police qui n’a pas l’intention de jouer dans les règles de l’art. Tous les coups sont permis pour coincer ces gangsters prêts à tout.