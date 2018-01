Les sorties ciné de ce mercredi 10 janvier 2018

Voici nos films coups de coeur à découvrir dans les salles du Haut-Rhin :

DOWNSIZING

Genre Comédie

Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le “downsizing”. Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa femme à abandonner le stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.



LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE

Genre Comédie

Avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon

Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. En faisant à nouveau irruption dans leur vie, que cherche-t-elle exactement ?