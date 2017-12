Les sorties ciné de ce mercredi 13 décembre

Voici nos films coups de coeur à découvrir dans les salles du Haut-Rhin :

STAR WARS – LES DERNIERS JEDI

Genres Science fiction, Action

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…



LA DEUXIÈME ÉTOILE

Genre Comédie

Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !



LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS

Genres Thriller, Policier

Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.