Les sorties ciné de ce mercredi 15 novembre

Voici nos films coup de coeur à découvrir dès aujourd’hui dans les salles du Haut-Rhin !

HAPPY BIRTHDEAD

Genres Epouvante-horreur, Thriller

Avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine

Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, étudiante, revit sans cesse le jour de son meurtre. Une journée apparemment banale qui s’achève systématiquement par sa mort atroce. Finira-t-elle par découvrir l’identité de son tueur ?



JUSTICE LEAGUE

Genres Action, Science fiction

Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot

Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’une attaque apocalyptique…