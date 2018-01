Les sorties ciné de ce mercredi 17 janvier

Voici nos films coups de coeur à découvrir dans le salles du Haut-Rhin :

BRILLANTISSIME

Genre Comédie

Avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire… et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.



24H LIMIT

Genres Action, Thriller

Avec Ethan Hawke, Paul Anderson, Rutger Hauer

Travis Conrad, tueur d’élite d’une organisation paramilitaire, est tué en mission en Afrique du Sud. Mais une procédure médicale expérimentale mise en place par ses employeurs le ramène temporairement à la vie, lui offrant 24 heures supplémentaires. Dans cette course contre la mort, comment Travis va-t-il pouvoir se sortir de ce piège ?