Les sorties ciné de ce mercredi 7 mars 2018

Voici nos films coups de coeur à découvrir dans les salles du Haut-Rhin :

MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE

Genre Comédie

Avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude

Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses….



THE DISASTER ARTIST

Genres Drame, Comédie, Biopic

Avec James Franco, Dave Franco, Seth Rogen

En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s’y prendre, il se lance … et signe THE ROOM, le plus grand nanar de tous les temps. Comme quoi, il n’y a pas qu’une seule méthode pour devenir une légende !