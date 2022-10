Démarrage rapidement en mission intérim. Horaires de journée (37h/semaine) Taux horaire à définir selon vos expériences et compétences.

Rattaché au Chef d'Atelier, vos missions seront les suivantes: - Travaux de tôlerie, serrurerie - Soudure semi automatique, assemblage de châssis et de pièces mécaniques - Confection de chariots - Possible montage sur site client

Profil recherché

Vous possédez une formation technique et avez déjà pu travailler en atelier.

Vous êtes manuel, aimez la polyvalence et êtes force de proposition.

Votre dynamisme et votre rigueur son des atouts indispensables.

Enfin, vous maitrisez la soudure semi auto

