Le poste est à pourvoir IMMEDIATEMENT pour du long terme. Les horaires sont de journée. La rémunération est à convenir en fonction de vos expériences et compétences.

Au sein de cette entreprise de tôlerie industrielle et de serrurerie, vos missions seront les suivantes: - Vous préparez les pièces à souder - Vous réalisez les soudures selon les procédés Tig et Mig - Vous contrôlez la qualité de vos soudures - Vous pouvez apporter vote concours à l'atelier sur des tâches de tôlerie (débit, perçage, taraudage...)

Profil recherché

Pour mener à bien l'ensemble de ces missions, vous possédez une formation dans le domaine de la soudure idéalement et possédez une première expérience réussie de 2 années minimum.

Consciencieux, impliqué et volontaire, vous êtes désireux d'intégrer sur le long terme une société et de vous y investir.

Vous travaillez en polyvalence et êtes désireux d'apporter vos compétences à l'entreprise ainsi qu'à vos futurs collègues.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-wbrck0tnga.html