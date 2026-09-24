Sous emprise
Le jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2026, Sémaphore organisera, dans ses locaux, quatre demi-journées de sensibilisation à la radicalisation, à destination des jeunes. À travers des débats interactifs, les participants sont invités à réfléchir aux mécanismes de l’endoctrinement, accompagnés d’une philosophe et de l’association Olympio, spécialisée dans l’éducation au débat et à la citoyenneté
Lieu
9 rue du Moulin
68100 MULHOUSE
68100 MULHOUSE
Date
du 1er octobre 2026 à 0h00
au 2 octobre 2026 à 0h00