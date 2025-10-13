Spectacle Cantabella et le don des Arts
Bonjour, Je me présente, Cécilia Gully, je suis comédienne et prochainement la comédie musicale jeune public que j'ai écrite sera jouée à l'Arthuss de Wintzenheim dans le cadre du festival le Clair de Noël, le 20 décembre à 15h. Les chansons de la comédie musicale sont des créations originales de Sébastien Desforges. Nous souhaitions savoir s'il serait possible pour vous de faire de la pub pour cet évènement, notamment en ajoutant à l'annonce l'un des morceaux composés et enregistré : A l'Aventure. Voici le lien soundcloud : https://soundcloud.com/sebastien-desforges-545333513/cantabella-a-laventure-v10?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing Voici les informations de réservation : Réservation à la billetterie Arthuss : 2 avenue de Lattre de Tassigny, 68920 WINTZENHEIM au 03 89 79 60 17 ou au 07 87 79 87 63 et par mail : arthuss@mairie-wintzenheim.fr Bien à vous, Cécilia Gully
Lieu
68920 Wintzenheim
Date
du 20 décembre 2025 à 15h00
au 20 décembre 2025 à 16h30