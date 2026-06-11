Spectacle de danse
L’Oiseau Paradis – Nouveau spectacle des Ateliers de L.E.A. Les Ateliers de L.E.A. (Libre Expression Artistique) vous invitent à découvrir leur nouvelle création, « L’Oiseau Paradis », les 12 et 13 juin 2026 à 20h, à la Salle Grassegert de Wittelsheim. À travers une succession de tableaux chorégraphiques poétiques et captivants, les danseurs vous entraîneront dans un voyage empreint d’émotion et de rêve. Danse moderne, danse classique et claquettes se mêlent harmonieusement pour donner vie à cette histoire originale, portée par la passion et le talent des élèves de l’école. Un spectacle familial riche en couleurs, en énergie et en créativité, imaginé et mis en scène par Joëlle Kirchhoffer, directrice et chorégraphe des Ateliers de L.E.A. Les 12 et 13 juin 2026 à 20h Salle Grassegert – Wittelsheim A partir de 19h buvette et restauration su place Venez partager un moment artistique unique et laissez-vous emporter par la magie de L’Oiseau Paradis.
Lieu
68310 Wittelsheim
Date
du 12 juin 2026 à 20h00
au 13 juin 2026 à 20h00