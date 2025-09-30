Spectacle enfant
LUTINS MALINS par la Compagnie de l'Amarante texte Stéphane Danvin mise en scène Brigitte Dupont Conte écolo et bilingue en Français et en Langue des Signes Française ! Deux randonneurs stupides décident de camper dans la forêt. Leur comportement, irrespectueux de la nature, ne manquera pas de faire réagir Cucu et Lapraline, deux lutins très malins ! Pour enfants à partir de 3 ans
Lieu
Salle Gérard Philipe
68270 Wittenheim
Date
du 12 octobre 2025 à 10h30
au 12 octobre 2025 à 11h10