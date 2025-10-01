Spectacle musical d'Halloween
Venez frissonner de plaisir pour un spectacle musical qui vous plonge dans l'univers décalé du duo des K-tastrophi-k qui mêle chansons et marionnettes. Au programme : des danses endiablées de squelettes, le chant de l’hymne des sorcières, des jeux de fantômes et la confection de potions magiques. Un moment d'horreur, mais aussi de rires, pour petits et grands. Vous êtes invités à venir déguisés, et pour les plus courageux, une boum monstrueuse clôturera ce moment mémorable. À l’Escale, 6 rue des Seigneurs. Tout public à partir de 4 ans. Gratuit sur réservation. Durée du spectacle : 1h00 suivi d'une boum.
Lieu
68740 FESSENHEIM
Date
du 28 octobre 2025 à 14h00
au 28 octobre 2025 à 16h00