Les Spice Girls : des infos concernant leur retour

Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie C, Geri Halliwell et Victoria Beckham seront bientôt de retour. Selon The Sun, Melanie Brown a été aperçue à l’aéroport de Los Angeles afin de se rendre à une réunion très secrète à Londres pour rencontrer ses anciennes copines. Victoria a accepté de rejoindre le groupe, mais à une seule condition : ne pas chanter ! Pour le moment, pas de concert de prévu, mais création d’une compilation des meilleurs titres des Spice Girls, un télécrochet, ainsi que des émissions en Chine. Les filles devraient toucher plus de 11 millions d’euros chacune.