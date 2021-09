Description du poste :

Notre agence Camo Emploi de Mulhouse recrute pour son client, spécialisé dans la publicité, un STANDARDISTE H/F afin de renforcer ses équipes. Dans le cadre de cette mission, vous assurez : La gestion de l'accueil physique et téléphonique (7 lignes) La gestion des courriers La gestion vente de billets de concerts La saisie et lettrage comptable

Description du profil :

Issu d'un BAC+2 dans ce domaine, vous justifiez d'une expérience réussie et significative de min. 5 ans sur ces fonctions en tant que secrétaire/standardiste avec la saisie d'éléments comptables. Doté de solides connaissances en gestion comptable, vous maîtrisez les outils informatiques ainsi que d'autres techniques inhérentes au métier. De nature autonome, vous êtes rigoureux, méthodique et organisé. Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent ! Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?! CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises partenaires !

