Nous recherchons pour notre client sur Illzach, un Standardiste (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'accueil téléphonique (transmission d'appels, prise de messages etc...),

- La gestion du courrier entrant et sortant,

- Diverses missions administratives, selon les besoins de la responsable.



Mission à pourvoir au plus tard le 05/12/22 (journée d'essai au préalable).

32,5h /semaine du lundi au vendredi , 8h30-12h / 14h-17h (pas de possibilité de réduire la pause du midi).

Rémunération 11.50€ brut/h soit 1620€ brut mensuel (base 32.5h) + 19 tickets restaurants/ mois.