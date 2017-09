Les stars testent FIFA 18, le jeu que vous gagnez sur FLOR FM

EA a organisé une soirée à Paris pour la sortie du jeu FIFA. Issa Doumbia a tenté l’expérience “Depuis des années on peut dire que j’ai un bon niveau à FIFA, ça va, je me défends. Par contre je ne joue jamais en ligne. Capucine Anav s’est intéressée au jeu, puisqu’elle anime une émission de E-Sport. Brahim Asloum : “Je vais être honnête, je ne sais pas jouer. De temps en temps, je prends des tannées, donc j’arrête de jouer. On va dire que j’ai perdu la main.” Medi Sadoun : “Moi, j’ai un problème avec mes doigts. Je demande encore aujourd’hui où est-ce qu’on accélère, où est-ce qu’on tire fort, où est-ce qu’on fait des passes… Il y a un vrai problème.” Camille Lacourt “Pour moi, FIFA c’est de bonnes soirées entre potes avec beaucoup de chambrage et pas mal de sourires.” Enfin, Black M : Chaque année je dis que je suis un gros joueur. Mais, avec tout ce que je fais autour, j’avoue que je délaisse un peu les jeux vidéo. Mais cette année, je vais vraiment m’y mettre.”