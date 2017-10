Stéphane Plaza : une nouvelle émission sur M6

Selon CNEWS et Télé 7 Jours, l’animateur devrait reprendre le concept d’une émission baptisée “Achat à l’aveugle”. Un format inédit en France. Cette nouvelle émission consistera à proposer à des acheteurs de se procurer un bien immobilier à leur place et avec leur argent. Stéphane Plaza devra trouver la maison de leur rêve, sans que ces derniers ne soient de la partie pour lui donner des conseils. A la fin, les acheteurs découvriront le bien acheté par l’animateur et auront alors deux choix face à eux : Soit conserver le bien, soit le revendre par leurs propres moyens.