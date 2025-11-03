STOP AUX VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
Vendredi 14 novembre – Éducation & prévention en milieux scolaires • Interventions en milieu scolaire • Ateliers et jeux interactifs – Soirée-débat à 20h (Salle communale - 1 rue de l’Église à 68320 Fortschwihr) • Vidéo introductive et quiz interactif • Débat public avec intervenantes expertes , entre autres : • Madame NGUYEN, cadre d’État à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail • Madame MARINA SANCHEZ, juriste au Centre d’Information des Droits de Femmes et des Familles • Madame BOUYAT, du Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports du Haut-Rhin • Madame Christelle LEHRY, présidente de l’association Femmes d’Alsace • Et d’autres intervenant·e·s locaux • Distribution d’un dépliant d’information Samedi 15 novembre – Actions citoyennes de 9 h à 12 h (Salle communale - 1 rue de l’Église à 68320 Fortschwihr) • « Ensemble pour dire STOP » : marche inclusive et solidaire ; parcours d’un kilomètre dans es chemins et rue de Fortschwihr ; avec pour objectif de réaliser collectivement 2018 tours, en référence à la loi à la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les VSS. • Stands d’information sur les ressources d’aide (sport, école, travail, vie quotidienne) Un moment convivial, solidaire et éco-citoyen, accessible à toutes et à tous.
Lieu
68320 FORTSCHWIHR - salle communale, 1 rue de l'église
Date
du 14 novembre 2025 à 20h00
au 15 novembre 2025 à 12h00