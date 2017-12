Stromae : un album composé par intelligence artificielle

Stromae et Spotify vont dévoiler un album produit par une intelligence artificielle. Le but est de réunir différents artistes et leur permettre, à l’aide d’une intelligence artificielle, de générer des mélodies, des harmonies ou des voix à partir de morceaux ou d’extraits musicaux soumis à des logiciels. Cette intelligence est un outils supplémentaire qui permettra aux artistes d’explorer de nouvelles possibilités. Voici le premier titre (Hello Shadow) en attendant l’intégralité du projet Hello World.