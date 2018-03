Le 23 février, Public révélait la grossesse de Coralie Barbier, en couple avec Stromae. L’information a été confirmée par Julian Perretta qui a posté une photo de lui et du couple avec en légende : “”Je suis très heureux que mes chers amis Coralie Barbier et Stromae s’apprêtent à devenir parents. Je ne connaît pas de couple plus mignon. Je vous aime les gars. J’ai hâte de rencontrer votre petite fille / petit garçon. Je vous souhaite le meilleur. Félicitation Paul et Coralie.”