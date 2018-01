Stromae a adopté un nouveau look. Le chanteur belge a posé avec quelques fans et sur les réseaux sociaux, on l’a vu avec des cheveux très longs et non attachés. Beaucoup d’internautes ne comprennent pas pourquoi il s’est autant laissé pousser les cheveux.

Le niveau style de Stromae je suis en larme il est devenu QLF 😭 pic.twitter.com/pTeEAKi5oW — brk (@Buraaak) 25 janvier 2018