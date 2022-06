D’intégrer, de suivre la formation et l’évolution des compétences des nouveaux collaborateurs et de mettre à jour les fichiers de suivi.

D’examiner, d’évaluer les différentes interventions de maintenance urgentes et de réaliser une analyse des causes de base de la panne (OPL) pour toute panne significative

D’assurer la conduite et l’exécution quotidienne par les opérateurs du plan de production et la saisie dans le système d’information de production de toutes les informations nécessaires à l’analyse des pertes.

En matière d’environnement, d’hygiène et sécurité, vous devrez respecter et faire respecter les règles. Vous serez force de proposition sur l’amélioration de l’outil de production en termes de sécurité, animerez des réunions et les analyses des incidents et/ou accidents.

Profil recherché

Vous êtes titulaire d'un Bac +2/3 dans le domaine technique et vous avez une expérience significative dans l’encadrement d’équipe de production

Vous possédez de bonnes connaissances des équipements de type LC/MS, LC et GC/MS, la maîtrise du logiciel Labware est un plus.

Vous maitrisez les outils bureautiques

Autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre leadership.

