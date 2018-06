Tal sort son nouvel album aujourd’hui

Avec plus de 1 500 000 exemplaires vendus en 4 ans, TAL est de retour avec un nouvel album «Juste un rêve». Porté par «Mondial», premier extrait de ce nouvel album, et co-ecrit avec Soprano, TAL célèbre l’unité et la communion de tous. Quoi de plus approprié que le sport, qu’une coupe du monde de football pour faire vibrer les nations à l’unisson ? «J’ai abordé ce 4ème album dans un tout autre état d’esprit que mon précédent disque. C’est un album que je décrirai comme plus personnel et introspectif, qui reflète mon évolution personnel. J’ai retranscris cette ambiance dans la musique à travers des arrangements modernes mais imprégnés de références «rétro» qui me rappellent les années où je me suis construite en tant qu’artiste mais aussi en tant que personne. J’ai voulu me livrer davantage sur qui je suis, sur ma vie, mes expériences et mes pensées… parler du regard que je porte sur le monde et ma génération»