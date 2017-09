Taylor Swift, accusée de plagiat

D’après TMZ, deux artistes américains accusent Taylor Swift d’avoir plagié leur titre pour sortir Shake it Off en 2014. Sean Hall et Nathan Butler affirment que Taylor Swift a utilisé à hauteur de “20 % les paroles” de leur musique Playas Gon’ Play du groupe 3LW. Les mélodies sont différentes, mais les paroles se ressemblent. Ces deux hommes sont connus dans l’industrie du disques ! Nathan Butler a travaillé avec Christina Milian, Aaron Carter ou encore Victoria Beckham. Sean Hall a travaillé avec Justin Bieber, Lionel Richie ou encore Maroon 5.