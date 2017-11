D’après le New York Post, Taylor Swift a acheté une propriété new-yorkaise à 18 millions de dollars où a vécu Dominique Strauss-Kahn. Cette ancienne caserne de pompiers de 630 mètres carrés avait été entièrement restaurée il y a quelques années. DSK et Anne Sinclair y avaient résidé six ans. Elle avait ensuite été rachetée en 2012 par un homme d’affaires russe, pour 8 millions de dollars. En cinq ans, elle a doublé de prix, et est aujourd’hui la propriété de Taylor Swift.