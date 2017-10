Taylor Swift sort son application mobile The Swift Life. Elle vous permettra d’avoir des photos et vidéos inédites, mais vous pourrez aussi publier vos propres images et de les partager avec d’autres fans et bien évidemment avec Taylor Swift qui pourra liker et commenter vos posts. Il sera également possible d’écouter de la musique. A noter que le 10 novembre, le nouvel album de Taylor Swift sortira dans le Haut-Rhin.