Taylor Swift, offre du champagne pour le mariage de deux fans

E! News révèle que Taylor Swift a envoyé à Edward et Margaret McNoble une bouteille de Dom Pérignon pour célébrer leur mariage, ainsi qu’une petite note. « La rumeur dit que vous pourriez utiliser une de mes chansons le jour de votre mariage. Ceci est pour que vous ayez une magnifique journée pour votre histoire d’amour. Love, Taylor », a-t-elle écrit. Le couple avait dansé pour la première fois sur Love Story, et ils ont terminé leur réception sur Welcome to New York, deux chansons de la star.

So Taylor swift showed up to my cousins wedding… 😳 #Surprised pic.twitter.com/98yDtmg7kH — Gage Simmons (@Gage_Simmons) 4 juin 2016