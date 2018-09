Taylor Swift pourrait changer de maison de disques

En 2006, alors qu’elle n’avait que 16 ans, Taylor Swift avait signé chez Big Machine Label Group. En 10 ans, la chanteuse a vendu des millions d’albums vendus et a gagné beaucoup d’argent. Aujourd’hui, le contrat arrive à échéance et d’autres maisons de disques voudraient travailler avec Taylor Swift. La star voudrait récupérer les droits de son catalogue. « Quelle est la valeur de ces masters si on pense aux 30 prochaines années ? Et il faut peser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut le coup de garder un artiste pour quatre albums ou plus ?, a expliqué à Billboard une source proche du label.