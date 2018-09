U2 a dû interrompre son concert à Berlin

U2 était en concert ce week-end à Berlin, mais le show a dû s’arrêter en plein milieu du live, après que Bono a été dans l’incapacité de chanter. « Nous sommes tellement désolés pour l’annulation de ce soir. Bono était en pleine forme et sa voix en excellente condition avant le spectacle, mais après quelques chansons il a souffert d’une extinction complète de voix », a indiqué le groupe rock dans un communiqué publié sur son site. « Nous ne savons pas ce qui s’est passé et allons consulter un médecin », a-t-il ajouté. A plusieurs reprises, Bono s’est désaltérer avec une bouteille thermos. Il a finalement annoncé qu’il ne pouvait plus continuer. U2 sera à l’AccorHotels Arena de Paris, les 8, 9, 12 et 13 septembre.