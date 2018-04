Taylor Swift : un fan rentre chez elle

Roger Alvarado, 22 ans, est entré dans sa maison de New York, dans le quartier de Soho. Il a escaladé l’échelle à incendie située à l’extérieur et a ensuite cassé une vitre pour entrer chez Taylor Swift, où il a pris une douche et s’est endormi. C’est la police, prévenue par un voisin, qui l’a sorti de son sommeil. Ce fan est connu des autorités pour avoir déjà tenté de pénétrer chez Taylor Swift. Le juge a fixé la caution à 50.000 dollars et il a écopé d’une nouvelle injonction d’éloignement.