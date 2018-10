Taylor Swift était au American Music Awards à Los Angeles. L’événement récompense les acteurs de l’industrie musicale. Après avoir remporté le prix de l’artiste de l’année, la star détient désormais le plus grand nombre de victoire pour une artiste féminine ! Avec ses deux autres prix de la soirée pour la meilleure tournée et le meilleur album Pop/Rock, Taylor Swift possède 22 victoires à son actif, battant le précédent record établi par Whitney Houston et ses 21 victoires.