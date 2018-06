Taylor Swift vire un de ses danseurs

La star a renvoyé l’un de ses danseurs, Toshi, qui avait posté sur sa storyInstagram des éléments misogynes et sexistes. C’était un ami proche de la chanteuse. Selon une source qui s’est adressée au Daily Mail, « Taylor est livide, et sérieusement déçue par les posts de Toshi sur les réseaux sociaux. Elle le considérait comme l’un de ses plus proches amis de tournée, après l’avoir recruté pour sa tournée 1989 en 2014 »….« elle ne peut simplement pas tolérer ce comportement, et le faire donnerait un mauvais exemple à ses fans ». Toshi avait posté des blagues douteuses sur les femmes.