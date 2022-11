Votre activité se découpera de la manière suivante : 70% d'étude et programmation, 20% de maintenance, 10% de rédactionnel.

Suivre et garantir le bon fonctionnement des équipements et composants existants

Effectuer la maintenance, l' analyse de panne et résolution (Automatismes) fiabilisation des programmes existants.

Définir et rechercher des nouveaux compostant dans le cadre de projets d'amélioration continue

Étudier et programmer les automates et les Interfaces Hommes Machine

Après une période de formation et de prise en main du poste, les missions seront les suivantes :

Profil recherché

Titulaire d'un DUT GEII, génie électrique et informatique industrielle ou d'une licence pro SARII systèmes automatisés et réseaux industriels, vous disposez d'au moins 5 années d'expérience dans le domaine de l'industrie de process, dans une fonction du type maintenance, travaux neufs...

Vous avez des connaissances dans la mise en œuvre de régulation du type PID, des compétences solides dans le paramétrage de variateur de vitesse et des connaissance en réseau informatique industriel.

Vous êtes à l'aise dans la rédaction de documentation technique, et vous avez une maîtrise de l’ anglais technique à l’écrit (lecture et/ou rédaction de documentation technique).



Vous savez définir et rédiger un cahier des charges dans le cadre d’achat de nouveaux composants techniques (capteurs, automates…) et vous êtes attiré par l’amélioration continue.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-s656y9xbyf.html