Nous recherchons pour notre client, situé à Mulhouse: un TECHNICIEN CVC H/F. Sur le secteur de Mulhouse, vous assurez la maintenance et le suivi des travaux dans les domaines du chauffage et des équipements communs. (Chauffe-eau, VMC, ascenseurs, sécurité incendie, automatismes d’accès...) Vos missions principales : • Assurer le contrôle des interventions et prestations effectuées par les prestataires (chauffage, ventilation, automatisme, électricité...) • Être le lien entre les clients et les prestataires sur toutes sollicitations techniques • Traiter les réclamations techniques des clients • Participer à l’élaboration et à la rédaction des marchés d’entretien et de maintenance • Mettre en place des actions de maintenance préventive des équipements communs, • interventions Profil recherché

Titulaire d’un BTS FEE (Fluides, Énergie, Environnements) ou d’un DUT Génie Thermique, vous justifiez au minimum de 3 ans d’expérience dans la maintenance en entreprise. Vous pouvez également justifier de 5 ans d’expérience dans le domaine du chauffage.



Vous possédez une bonne connaissance globale du bâtiment, des installations techniques de chauffage, ventilations et automatisme de portail et de surcroit, vous savez diagnostiquer des pannes électriques, hydrauliques et mécaniques. Vous êtes familier avec les différentes normes et réglementations en vigueur.



À l’aise avec les outils informatiques, vous êtes également reconnu pour vos qualités d'organisation et votre aisance relationnelle, vous êtes polyvalent et vous appréciez le travail de terrain en équipe. De grandes capacités d’analyses et rédactionnelles sont fortement appréciées.

