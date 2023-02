Nous recherchons pour notre client entreprise industrielle de Mulhouse, un Technicien Comptable (H/F).

Vous avez pour missions :

- Saisir et valider les factures fournisseurs, notes de frais et clients,

- Effectuer le rapprochement entre les commandes et bon de réception,

- Gérer les factures fournisseurs non-conformes ou en attente,

- Réaliser le suivi de la facturation client et relancer les impayés,

- Saisir quotidiennement les mouvements des extraits bancaires,

- Effectuer les virements fournisseurs,

- Effectuer mensuellement le virement de la paie,

- Effectuer les tâches de reporting mensuel des clients, fournisseurs, trésorerie, immobilisations et stock,

- Suivre et mettre à jour le prévisionnel de trésorerie,

- Réaliser les contrôles de TVA intracommunautaire,

- Effectuer de manière hebdomadaire le suivi des comptes clients, trésorerie, fournisseurs et immobilisations (lettrage, apurement).



Mission de 12 mois à pourvoir à partir du 30/01/23.

Temps plein du lundi au vendredi.

Rémunération à négocier selon profil + 13ème mois + Ticket restaurant.