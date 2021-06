Vos tâches principales consistent à l’assemblage et la réparation de pompes cryogénique tout en supervisant les activités de tests.

Vous travaillerez dans l’atelier et au banc d’essai et vous pourrez occasionnellement voyager en Europe. Vous serez responsable des rapports de progrès et vous êtes force de propositions

Profil recherché

Vous avez 5 à 10 ans d’expérience sur un poste similaire, vos diplôme sont en adéquation avec la description ci-dessus, et vous souhaitez travailler dans un domaine d’activité palpitant, pour une entreprise et étique et grande expansion.

Vous êtes autonome et aimer le travail d’équipe, vous avez de solide compétences et expérience en mécanique et assemblage de haute précision, idéalement avec des pompes ou des installation cryogénique, dans un environnement propre et contrôlé.

Vous avez un bon niveau avec les documents, les dessins techniques et les procédures en Anglais, check List, et diagramme basique.

Vous êtes capable de connecter des moteurs électrique, valves et outils.

Vous êtes à l’aise avec le pack office.

