Directement rattaché(e) au Responsable de laboratoire, vous intégrez le département biologie moléculaire.

Les missions :

Réaliser des tests de contrôle qualité sur la recherche d’ADN résiduel, de mycoplasmes et de virus par PCR (qPCR, RT-qPCR, ddPCR) en conditions BPF.

Participer au développement et à l’implémentation de nouvelles méthodes analytiques de biologie moléculaire.

Assurer le nettoyage et la maintenance d’appareils usuels de laboratoire.

Réaliser les travaux préparatoires et contrôles nécessaires au bon déroulement des analyses

Respecter les réglementations en vigueur (BPF, BPL, ISO, etc)

Participer à la mise à jour et création de documents

Respecter et faire respecter les règles en matière de sécurité et de qualité

Participer aux démarches d’amélioration continue de l’organisation

Participer aux différents projets de l’entreprise notamment sur la modernisation du site

Participer aux projets de réflexion sur l’optimisation de l’organisation de travail (réorganisation, changement de méthodes, etc)

Profil recherché

De formation type BAC+2 à BAC+3 en biologie, biotechnologie, microbiologie, bio analyses et contrôles. Vous avez une expérience dans la pratique d’extractions d’acides nucléiques et la PCR.

Vous justifiez également d’une première expérience idéalement acquise en industrie pharmaceutique, prestataire d’analyses ou laboratoire d’analyses sur des activités similaires.

Vous êtes familier avec les BPF et savez rédiger des documents en conditions BPF : rapports de déviation et CAPA.

Vous êtes reconnu(e) pour votre ouverture d’esprit, votre curiosité et votre rigueur. Vous aimez le travail en équipe, êtes autonome et disponible.

Un anglais technique est attendu sur ce poste.

Vous êtes prêt à relever un nouveau challenge et à vous investir dans une entreprise où respect, fiabilité et responsabilité sont les maîtres mots ? Alors n’hésitez plus, cliquez et postulez !

A compétence égale, nos offres d’emplois sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Le poste :

Horaires de journée ou 2*8 du lundi au vendredi.

Salaire entre 1600 et 1700€ brut sur 13 mois selon profil et expérience

13ème mois

Tickets restaurants

Prise en charge des frais kilométriques

Mutuelle d’entreprise

Evolution possible

