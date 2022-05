Nous recrutons plusieurs Techniciens de Laboratoire (H/F) pour notre client, la société OCTAPHARMA. Plus grande entreprise privée et indépendante de fractionnement du plasma au monde, Octapharma s'engage au quotidien à mettre à profit ses compétences et l' expérience de ses collaborateurs dans un environnement de travail multiculturel. Vous aussi venez contribuer chaque jour à améliorer la vie des patients ! Nous recrutons : Un Technicien de laboratoire en horaires 5*8 en CDD 1 an

2 Techniciens de laboratoire en horaires 2*8 en CDD 8 mois.

Description de l'offre Sous la responsabilité du Responsable Contrôle Qualité Analytique, vous réalisez des dosages dans le cadre des contrôles des échantillons prélevés sur les intermédiaires de fabrication, les produits répartis et produits finis conformément aux procédures d’analyse dans le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication et des consignes d’Hygiène et Sécurité et des délais. Pour cela, vous serez amené à : Réaliser les contrôles biologiques et chimiques

Saisir les résultats des analyses dans le LIMS afin de permettre la libération des lots dans les délais

Vous assurer de la conformité des résultats par rapport aux spécifications

Participer aux investigations analytiques

Rédiger des procédures

Réaliser les qualifications/entretiens de premier niveau des équipements de laboratoire

Participer aux transferts de méthodes de contrôle entre les sites en effectuant les analyses associées

Participer à la gestion opérationnelle du laboratoire (stocks de consommables/réactifs, commandes)