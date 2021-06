Directement rattaché(e) au Responsable de laboratoire, vous intégrez le département pyrogènes.

Description de l'offre

Analyses Biologiques:

Réalisation de tests de détection et quantification d’endotoxines (Gélification : essai semi-quantitatif, Turbidimétrie cinétique, Colorimétrie cinétique...)

Réalisation de tests d'activation des Monocytes

Réalisation de tests ELISA

Travailler en laboratoire de culture cellulaire de classe S2

Culture de lignées cellulaires

Assurer le nettoyage du poste de travail et du matériel

Participer à la gestion des stocks de réactifs nécessaires aux analyses

Identifier les anomalies, informer son responsable et participer aux investigations

Être force de proposition et participer à l’amélioration continue

Profil recherché

De formation type BAC+2 à BAC+3 en biologie, biotechnologie, microbiologie, agroalimentaire, vous justifiez d’une expérience de 2/3 ans sur un poste de Technicien de laboratoire.

Vous avez la connaissance de la détection et quantification des endotoxines (Gélification : essai semi-quantitatif, Turbidimétrie cinétique, Colorimétrie cinétique...)

Vous êtes familier avec les BPF et savez rédiger des documents en conditions BPF.

Vous êtes reconnu(e) pour votre ouverture d’esprit, votre curiosité et votre rigueur. Vous aimez le travail en équipe, êtes autonome et disponible.

Vous êtes prêt à relever un nouveau challenge et à vous investir dans une entreprise où respect, fiabilité et responsabilité sont les maîtres mots ? Alors n’hésitez plus, cliquez et postulez !

A compétence égale, nos offres d’emplois sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Le poste :

Horaires de journée ou 2*8 du lundi au vendredi.

Salaire entre 1600 et 1700€ brut sur 13 mois selon profil et expérience

13ème mois

Tickets restaurants

Prise en charge des frais kilométriques

Mutuelle d’entreprise

Evolution possible

