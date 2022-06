Vous avez de solides compétences techniques et travaillez en toute autonomie ? Venez rejoindre l’équipe de notre client !

Nous recherchons pour l'un de nos clients, entreprise industrielle basée sur le secteur de Saint-Louis: un technicien de maintenance H/F.

Au sein du Service Maintenance, vos missions consistent à :

- assurer la maintenance préventive et curative des éléments de production

- contrôler, surveiller et entretenir les équipements industriels du site

- détecter l'origine des pannes, sur place ou à distance et en établir les diagnostics

- organiser la maintenance corrective

- mettre en place des interventions, contrôler les paramètres de fonctionnement