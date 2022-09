Vous avez de l'expérience en maintenance industrielle? Dynamique et autonome vous souhaitez travailler dans un environnement où diversité et exigence sont de rigueur? Transmettez-nous votre CV sans plus attendre! Nous recherchons pour notre client, entreprise industrielle présente au niveau Européen: un Technicien de maintenance (h/f). Vous rejoindrez l'équipe Maintenance, où vos missions consisteront à :

Profil recherché

Titulaire d'un Bac/Bac+2 en Maintenance Industrielle, vous possédez une première expérience d'au moins trois ans sur des missions similaires.

Vous possédez de bonnes compétences en mécanique et électrotechnique



Vos forces :

Dynamique et autonome, vous êtes impliqué et vous savez vous intégrer facilement dans une équipe.

Vous avez l'esprit d'équipe et communiquez facilement.

Vous mettez un point d'honneur à respecter les procédures en vigueur.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-8h6bwiufc4.html